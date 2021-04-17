Kılıçdaroğlu, bu kez evinin mutfağından seslendi: Algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çekilen bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak gençlere seslendi.

"Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! 128 milyar dolar ezberlerini bozdu" diyen Kılıçdaroğlu, “Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizi çok seviyorum" dedi.