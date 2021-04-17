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Kılıçdaroğlu, bu kez evinin mutfağından seslendi: Algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!

"Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici"

17 Nisan 2021 10:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çekilen bir videoyu sosyal medyada yayınlayarak gençlere seslendi.

"Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! 128 milyar dolar ezberlerini bozdu"  diyen Kılıçdaroğlu, “Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları, artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizi çok seviyorum" dedi. 

Kemal Kılıçdaroğluevinin mutfağından seslendartık bunları yemeyin gençler!128 milyar dolar

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