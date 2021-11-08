Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan için “Tam bir İstanbul beyefendisidir, yaptığı ayıp ama insan bazen gaflete düşüyor" dedi; HaberTürk'ten açıklama geldi

Gazeteci Sevilay Yılman, Bingöl'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren bir kişiye küfreden ve Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan için “Öfkesine yenik düşmüş belli ki, korkunç bir şey, ayıp yaptığı, üzüldüm, beklemezdim, tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. İnsanoğlu bazen gaflete düşüyor” ifadelerini kullandı. Sevilay Yılman'ın bu sözleri sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekince Habertürk TV'den açıklama geldi.

Açıklamada "İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bingöl’de bir şehit yakınına yönelik tepki çeken hareketi için söz konusu programda moderatör Nagehan Alçı ve katılımcı Sevilay Yılman’ın kullandığı ve kurumumuzun görüşünü yansıtan tanımlamalar şunlardır: ‘…Korkunç… Cinsiyetçi bir küfür… Ayıp… Çok ayıp… Büyük gaflet… Terbiyesizce… Çok büyük terbiyesizlik… Savunulamaz… Suskunlukla geçiştirilemez…’ Buna rağmen bazı çevrelerin Habertürk TV’nin Lütfü Türkkan’ın küfrünü dolaylı olarak mazur gösterdiği şeklindeki gerçek dışı isnatları, eğer program izlenmesine rağmen ileri sürüyorlarsa, bunun kötü niyetten başka izahı yoktur" denildi.

Habertürk TV'de Ebru Baki, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Sevilay Yılman'ın katıldığı HT Masa isimli programda, Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye küfretmesi konuşulurken Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan için "Lütfü Bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki. İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz" dedi.

Habertürk TV'nin açıklamasının tamamı şöyle;

“Habertürk TV’de dün akşam ilk kez yayınlanmaya başlanan HT Masa programında dile getirilen ifade yüzünden kurumumuza yönelik haksız bazı ithamlarda bulunulması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması kaçınılmaz olmuştur.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bingöl’de bir şehit yakınına yönelik tepki çeken hareketi için söz konusu programda moderatör Nagehan Alçı ve katılımcı Sevilay Yılman’ın kullandığı ve kurumumuzun görüşünü yansıtan tanımlamalar şunlardır: ‘…Korkunç… Cinsiyetçi bir küfür… Ayıp… Çok ayıp… Büyük gaflet… Terbiyesizce… Çok büyük terbiyesizlik… Savunulamaz… Suskunlukla geçiştirilemez…’

Programda; Lütfü Türkkan’ın söz konusu davranışının, bu tanımların kullanılması suretiyle ayıplandığı ve ahlaki ve siyasi açıdan mahkum edildiği açıkça görülmektedir.

Buna rağmen bazı çevrelerin Habertürk TV’nin Lütfü Türkkan’ın küfrünü dolaylı olarak mazur gösterdiği şeklindeki gerçek dışı isnatları, eğer program izlenmesine rağmen ileri sürüyorlarsa, bunun kötü niyetten başka izahı yoktur.

Program katılımcısı Sevilay Yılmaz, Lütfü Türkkan’ın ‘hakareti’ ile ilgili değil, ‘şahsiyeti’ ile ilgili olumlu bir ifade kullanmıştır. Bu ifadenin kendisinin tanışıklığa dayalı şahsi izlenim ve kanaatleri olduğu ve söz konusu küfrü mazur göstermediği, vahametini hafifletmediği, esasen bu amaca da yönelmediği konuşma içeriğinden açıkça belli olmaktadır.

Bu konuda değerlendirilmesi gereken mevzu, şahsiyetler değil fikirler ve eylemlerdir. Ver öyle de olmalıdır…

Habertürk’ün hiçbir koşulda, başta şehit aileleri olmak üzere ailelere yönelik küfürleri ve saygısızlığı mazur görmesi, mazur gösterilmesine izin vermesi mümkün değildir.

Bunun yanı sıra, gerçek dışı isnatlarla ve iftiralarla demokratik, çoğulcu, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü esas alan, objektif ve dürüst yayın çizgisini değiştirmesi de söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Faruk Demirel – Habertürk PT Projramlar Koordinatörü"

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.