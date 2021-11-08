Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

Bingöl'de şehit yakınına küfür ettikten sonra Genel Başkan Meral Akşener'in talebi üzerine Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi.
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.
TIKLAYIN - İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bugün yaptığı açıklamada Bingöl'de vatandaşa küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görevinden alındığını açıkladı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
"Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz."
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Erhan Usta kimdir?
1966 yılı Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam ediyor.
Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçildi. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katıldı.
Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam ediyor.
Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamladı.