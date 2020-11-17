T24 LogoT24 Logo
Haberler

Selçuk Tepeli'nin Kanal İstanbul yorumu, sosyal medyanın gündeminde: Hangi devletin projesi acaba...

"Katar’ın mı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin mi, Kimler yatırım yapmış?"

17 Kasım 2020 11:36

FOX TV Anahaber sunucusu Selçuk Tepeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, “Kanal İstanbul hangi devletin projesi? Katar’ın mı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin mi, Kimler yatırım yapmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı faydalanıyor bundan, Onlar mı yatırım yaptı, Yoksa bundan mı dönemiyoruz biz. Çünkü bunlar yeni çeşit, yeni nesil kapitülasyonlar mı?” yorumunu yaptı. Tepeli'nin yorumu sosyal medyada gündem oldu. 

ETİKETLER

selçuk tepelihangi devletkanal istanbulyorumimamoğluekrem imamoğlusoruşturma

Diğer Videolar

Kısıtlamada Sultanahmet Meydanı'nda turist yoğunluğu

Önce yumruk yumruğa kavga ettiler sonra sarılıp yollarına devam ettiler

"Aşı olmayan vatan hainidir" diyen Prof. Bingür Sönmez'e dava açıldı

TEM Otoyolu'nda tekme ve yumruklu yol kavgası kamerada

KYK borçlusu gençlerden, borçların silinmesi talebiyle Ankara'ya yürüme kararı

Onursal Adıgüzel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yorumladı: "AKP’nin vekilleri ve medyası, siz neden ahlaksız olduğunuzu düşündünüz ki?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Antalyaspor, Ersun Yanal hakkında kararını verdi...

Doğalgaz ve elektriğe zam...

Ahmet Hakan'dan yılbaşı sepetinde bir şişe şarap gönderen Mersin Büyükşehir...

Ali Koç; "Ona pahalıya mal olacak" demişti; Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24