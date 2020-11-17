Selçuk Tepeli'nin Kanal İstanbul yorumu, sosyal medyanın gündeminde: Hangi devletin projesi acaba...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı afişler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya ilişkin haberi sunan FOX TV Anahaber spikeri Selçuk Tepeli, şu ifadeleri kullandı;

"Niçin devlet politikası haline geldi?"

“Soruşturmayla ilgili olarak mülkiye müfettişinin raporundaki ifadelerden okumak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından billboardlara çıkartılan 'Ya Kanal Ya İstanbul” ilanı Anayasa’nın 104, 123 ve 127’nci maddelerinde belirtilen idarenin 'bütünlüğü ilkesi', 'kamu görevlerinde birliğin sağlanması' ilkesine açıkça aykırı olduğu, devlet politikası haline gelmiş. Neye istinaden geldiğini bilmiyorum. Meclis kararı mı var? Anayasal çoğunlukla mı alındı bu karar? Niçin devlet projesi haline geldi? haline gelmiş diyerek afaki bir ifadeyle söylemek yetmez. Neden olduğunu da söylemek lazım."

"Kamu kaynakları kullanılarak neden muhalefet edilemiyormuş?"

"Devlet politikası haline gelmiş ve devlet projesi olarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynaklarının kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiaları. Yani kamu kaynağının kullanıldığı, yani hepimizin vergilerinin neye yarayacağını bilmediğimiz bir projeye akıtıldığı. Aynı zamanda bu cümlelerde itiraf edilmiş. Kamu kaynağının kullanılarak muhalefet edilmesi neden mümkün değilmiş. Birisi bana evrensel hukuktan Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasından ya da bizim geleneğimizden göreneğimizden, binlerce yıllık devlet tecrübemizden birisi bana bunu açıklarsa sevinirim. Niye muhalefet edilemiyormuş acaba?”

Hangi devletin projesi, Katar mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi?

"Hangi devletin projesi, Mesela Katar’ın mı, Mesela Birleşik Arap Emirlikleri’nin mi, Kanal İstanbul projesinden bahsediyorum. Kimler yatırım yapmış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı faydalanıyor bundan, Onlar mı yatırım yaptı, Yoksa bunlar bundan dönemiyoruz biz. Çünkü bunlar yeni çeşit, yeni nesil kapitülasyonlar mı? Burada bir kavram ortaya atıyorum. Neo-kapitülasyonlar gibi bir şey olabilir belki. Niye dönemiyoruz belki de böyle bir şeydir."

İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' için "Benim için devlet projesi değil" demişti

Dün inceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine ilişkin de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim için değil" demişti.

Soruşturmaya ilişkin konuşmak istemediğini söyleyen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 'kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması' ifadeleri için de "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYINIZ - Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama

Bakan Soylu: Hükümet bir projeye adım attığı andan itibaren bir devlet yatırımıdır

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Hükümetin getirdiği proje devlet projesi midir? Kanal İstanbul niye bir devlet projesi? Devlet projesi ne manaya geliyor? Bir hükümet, bir Cumhurbaşkanı projesi illa hemen devlet projesi mi olur?" sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Tabii hükümet bir projeye adım attığı itibaren bir devlet yatırımıdır. Şu anda bir devlet yatırımıdır bu. Sadece bir hükümet yatırımı değildir" yanıtını vermişti.

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklama