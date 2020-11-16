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Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması sonrası ilk kez konuştu

16 Kasım 2020 14:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı" davrandığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmaya ilişkin konuştu. 

İnceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine ilişkin de konuşan İmamoğlu, "Benim için değil" dedi. 

Soruşturmaya ilişkin konuşmak istemediğini söyleyen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 'kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması' ifadeleri için de "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" dedi. 

İmamoğlu, ayrıca İstanbul'daki Koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı 2-3 haftalık 'kapanma' önerisine ilişkin konuşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu, Koca'nın "bu konuya çalışıyoruz" dediğini söyledi. 

Ne Olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için soruşturma açıldığını öğrendiğini  duyurdu. Haberin gündeme girmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından doğrulandı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da "...Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı görülmektedir" denildi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

TIKLAYIN - Meral Akşener duyurdu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması

 

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