İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklama

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına telefonla bağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu hakkında "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı" davrandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

Programda kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara cevap veren Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaları ve afiş astırması çerçevesinde soruşturma başlatılmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Soylu "Buradaki mesele şu; elbette bir belediye başkanı kendi bulunduğu alanla ilgili eğer bu projeyi beğenmiyorsa, hükümet, kamu yatırımcısıyla ilgili eleştirilerini ortaya koyabilir. Ancak belediyenin kendi imkanlarını kullanarak belki çizgi çekilmesi gereken alan burası. Bu konuda buna kaynak ayıramaz. Bu benim kuralım değil. Keşke yapılmasa diyenler varsa TBMM orada" diye konuştu

Fatih Altaylı'nın "Hükümetin getirdiği proje devlet projesi midir? Kanal İstanbul niye bir devlet projesi? Devlet projesi ne manaya geliyor? Bir hükümet, bir Cumhurbaşkanı projesi illa hemen devlet projesi mi olur?" sorusunu yanıtlayan Soylu, "Tabii hükümet bir projeye adım attığı itibaren bir devlet yatırımıdır. Şu anda bir devlet yatırımıdır bu. Sadece bir hükümet yatırımı değildir" dedi.

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