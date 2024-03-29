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Seçim 2024

Cübbeli Ahmet: Yeniden Refah ve Saadet’in adaylarına oy vermek caiz değil, yoksa günahkâr olur

Fatih Belediye Başkanı Turan: Ekrem Bey, Murat Bey'i döveceğini zannediyor; doğrudur polemik üzerinden dövebilir

Lütfü Savaş’tan Özgür Özel görüşmesinin ardından ilk açıklama

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