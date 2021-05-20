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Şarkıcı Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

20 Mayıs 2021 16:19

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden türkücü Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.
 
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
 
26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.
TIKLAYIN - Ankara şarkıları ile tanınan Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi
 
 
 
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