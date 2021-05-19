Ankara şarkıları ile tanınan Oğuz Yılmaz yaşamını yitirdi

Ankara şarkıları ile tanınan Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

“Bas Bas Paraları Leyla’ya” ve “Çekirge” şarkılarıyla ünlenen Oğuz Yılmaz'ın albüm hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Mansur Yavaş'tan başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Ankara'nın şarkılarına ses veren sanatçımız Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."