Şanlıurfa'da vatandaşlardan yüksek elektrik faturası protestosu: 2 çiftçi gözaltında

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik faturalarının bir önceki aya göre iki kat daha yüksek gelmesi protesto edildi. Mahallede toplanan vatandaşlar, Dicle Elektrik’e (DEDAŞ) tepki gösterdi.

Evlerinde bir önceki aya göre fazla herhangi bir elektronik malzeme kullanmadıkları halde faturaların bin liranın üstünde geldiğini söyleyen vatandaşlar, devletten DEDAŞ konusunda bir çözüm istedi. Birçok ailenin mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere gitmesine rağmen elektrik faturalarının normalin çok üstünde geldiğini ifade eden vatandaşlar, evde kimse yokken elektrik faturalarının çok yüksek gelmesine anlam veremediklerini söyledi. DEDAŞ’ın halk ile devleti karşı karşıya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını iddia eden mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle arazideki ekinlerinin kuruduğunu öne sürerek, Şanlıurfa- Viranşehir yolunda eylem yaptı. Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi.

Geçen ay 500 ile 600 TL arasında gelen elektrik faturasının bu ay bin 88 TL geldiğini söyleyen Ahmet Çin, bunu yapanların amaçlarının vatandaşı devlete küstürmek olduğunu söyledi.

"Fatura iki kat geldi"

Her ay en fazla 500 ile 600 lira arasında gelen faturanın bu ay yüzde yüz zamla bin 100 lira geldiğini söyleyen İbrahim Doğan, normalde kullandığı malzemeler dışında başka bir malzeme kullanmadığını dile getirdi.

"Millet değirmen işletmiyor"

"Halk değirmen mi çalıştırıyor ki böyle yüksek faturalar geldi" diyerek tepki gösteren Ali Olmaz ise bir çok aile mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu’ya gittiği halde, evler boş olmasına rağmen yüksek fatura geldiğini aktardı. DEDAŞ’ın kendi kafasına göre fiyat biçtiğini belirten Ali Olmaz, “Ne kadar tepki göstersek de boş. Devletimizden rica ediyorum, bunun takipçisi olsun. Çukurları görüyorsunuz, 3 defadır kazıyorlar. Çocuklar oynarken buraya düşüyor ama kimsenin umurunda değil. Her şey vatandaşa oluyor. Adam sayaçları kafasına göre okuyor. Sistem üzerinden isterse 3 bin lira da yazabilir, bin 500 lira da yazabilir. Tepki yok, bir şey yok. DEDAŞ kafasına göre fiyat biçince işte halkın isyanı da budur. Allah devletimizden razı olsun ama DEDAŞ bizi isyan ettirdi. Millet Ordu’ya gitmiş ama faturalar 500 ile 600 lira civarında gelmiş. Adam kafasına göre fiyat biçiyor” diye konuştu.

"Müşteri kalmadı"

Mahallede berber dükkanı işleten İsmail Bayram ise çok yüksek gelen elektrik faturalarının yanında sürekli kesintilerin yaşandığını ve bu nedenle müşterilerinin azaldığını iddia etti. DEDAŞ’ı alkış çalarak protesto eden mahalleli daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

Elektrik kesintisi protestosunda 2 kişi gözaltına alındı

Dağyanı Mahallesi yakınlarında traktörlerle yolu trafiğe kapatan 300'e yakın çiftçi, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolun açılması için çiftçileri uyardı. Bu sırada jandarma ekipleri ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte grupta bulunan 2 çiftçi gözaltına alındı. Jandarmaların ikna etmesinin ardından çiftçiler, yaklaşık 1 saat trafiğe kapattıkları yoldan traktörleriyle ayrılarak eylemlerini sonlandırdı.

Ne Olmuştu?

Şanlıurfa'da vatandaşlar yolu masa ve sandalye ile kapatarak elektrik kesintilerini protesto etti. Bir vatandaş; "Burada bir aydan beri her gün 4-5 saat elektrik kesiliyor. İnsanlar çalışamıyor. Bakkalın, dondurmacının eşyaları bozuluyor. Muhasebe bürosu, güzellik merkezi herkes elektrikten mağdur. Bunun bir çözümü olması lazım. Hırsızın parasını da, elektriği çalanın parasını da ben ödüyorum ama ortada sonuç yok" dedi. Masa ve sandalyelerin ardından yola araçlar park edildi.