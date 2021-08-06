Şanlıurfa'da vatandaşlar yolu masa ve sandalye ile kapatarak elektrik kesintilerini protesto etti. Bir vatandaş; "Burada bir aydan beri her gün 4-5 saat elektrik kesiliyor. İnsanlar çalışamıyor. Bakkalın, dondurmacının eşyaları bozuluyor. Muhasebe bürosu, güzellik merkezi herkes elektrikten mağdur. Bunun bir çözümü olması lazım. Hırsızın parasını da, elektriği çalanın parasını da ben ödüyorum ama ortada sonuç yok" dedi. Masa ve sandalyelerin ardından yola araçlar park edildi.

Ne Olmuştu?

Temmuz ayında CHP'li Mahmut Tanal çiftçiyi zor durumda bırakan DEDAŞ’ı Kamu Denetçiliği'ne şikayet etti. Özellikle Mardin ve Şanlıurfa’da birçok ilçe ve bağlı köylerde düşük voltajda elektrik hizmeti sunulması nedeniyle vatandaşların günlük hayatlarını bile idame edemediğini belirten Tanal, "Dicle Elektrik firmasının dağıtım hizmeti verdiği birçok yerleşim yerinde elektrik voltajı son derece düşüktür. Bu yüzden sulama kanalları ve sondajlar çalışmamaktadır. Yine elektrik altyapısı geçmişten kaldığı, güçlendirilmediği, yenilemediği için sürekli elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ayrıca bazı hanelerin elektrik borcu gerekçesiyle Dicle Elektrik’in aynı hat üzerindeki tüm evlerde ve köylerde elektrikleri kestiği iddiası dillendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar, Akçakale, Harran ve Siverek ilçeleri başta olmak birçok ilçe ve köyde sulamaya ihtiyaç duyan tarım ürünlerinin kuruduğu, sudan mahrum kalan hayvanların telef olduğu, pandemi sürecinde ailelerin elektrik ve su hizmetinden mahrum kaldığı yönünde haberler gelmektedir" ifadelerini kullandı.