Şangay'da yaşayan akademisyen anlattı: Koronavirüs salgını SARS'ı geçti, kimse kimseyle görüşmüyor, evlerden çıkılmıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Çin dışında 18 ülkede de vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan Koronavirüs hakkında "acil durum" ilan etti. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

3 yıldır Çin'in Şangay şehrinde yaşayan, Şangay Üniversitesi Doktora Öğrencisi olan Nurettin Akçay gözlemlerini T24'e anlattı.

"Mandalinayı kabuğuyla 5 dakika yıkadım. Ellerimi günde 36 defa sabunla yıkıyorum" sözleriyle durumu aktaran akademisyen Akçay, "Çin halkı korkuyor, kimse kimseyle görüşmüyor, evlerinden çıkmıyor" dedi.

Tablonun çok vahim olduğunu aktaran Akçay şu anki vaka sayısının 2003'te 9 ayda ortaya çıkan SARS vaka sayısını geçtiğini söyledi.

Koronovirüs canlı haritası