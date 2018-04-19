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Robot Sophia'dan 23 Nisan mesajı

19 Nisan 2018 20:33

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, 5.'si düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul'a geldi. Robot Sophia konuşmasında, "Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter" mesajı verirken, Atatürk'ü de andı ve şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum." Sophia bu yıl 5.'si düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul'a geldi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ise Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sophia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladı.

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