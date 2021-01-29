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Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Pamuk ile olan fotoğrafının hikâyesini anlattı: "Sürekli bir kankalık durumu yok"

Kütahyalı, Özdemir'in "Orhan Pamuk ile arkadaş mı oldunuz?" sorusunu yanıtladı

29 Ocak 2021 12:18

T24 Haber Merkezi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına konuk olan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada çok tartışılan, yazar Orhan Pamuk ile olan fotoğrafının hikâyesini anlattı. Kütahyalı, "Aramızda sürekli bir kankalık durumu yok. Zaten Orhan Pamuk öyle biri değildir" dedi. 

Özdemir'in "Orhan Pamuk ile arkadaş mı oldunuz?" sorusunu yanıtlayan Kütahyalı şöyle konuştu;

"Geçen sene senin de hakkın yenmez Orhan Pamuk hep linç edilirken sahip çıkmış aydınlardan birisin. Orhan Pamuk çok linç yemiştir. Nagehan (Alçı) da ben de Orhan Pamuk ile ilgili hep olumlu yazmışızdır. Her zaman konjonktür ne kadar değişirse değişsin. Tam da o sıralarda Oral Çalışlar'ın da vesilesiyle Orhan Pamuk bizi eve davet etti. Orada yemek yedik sohbet ettik. Yoksa sürekli bir kankalık durumu yok. Zaten Orhan Pamuk öyle biri değildir."

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