Rasim Ozan Kütahyalı: Orhan Pamuk’la fotoğrafımızı paylaştığım için şu an bin pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, yazar Orhan Pamuk'la fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için pişman olduğunu duyurdu.

Kütahyalı, 32. Gün arşivine kendisinin de soru sorduğu Orhan Pamuk röportajının arşive alınmasının ardından Pamuk’la çekindikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Pamuk, fotoğraf nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 sene önceki 32.gün videosu ortaya çıkınca, Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım. Orhan Pamuk’u çok severim çünkü. O hislerle Ocak 2020’de çekildiğimiz o özel fotoğrafı da paylaştım. Fakat şu an bin pişmanım. Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude bu." ifadesini kullandı.

Kütahyalı'nın eleştirilen paylaşımı şöyleydi:

"Açıkçası ben de militarist rejim sebebiyle TV’de yayınlanamayan bölüm bu YouTube yayınında ortaya çıkar mı diye umut ettim ama sanırım Rahmetli Birand, TV’de yayınlanan bölümleri arşive kaydediyordu. Pamuk da eyyam bir cevap vermişti :) 18 sene sonra biz bunu konuştuk Pamuk’la."