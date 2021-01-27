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Rasim Ozan Kütahyalı’nın 32. Gün programında söz aldığı görüntüler ortaya çıktı

Kütahyalı'nın 2002 yılında 32. Gün programında söz aldığı görüntüler ortaya çıktı

27 Ocak 2021 11:50

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2002 yılında 32. Gün programında söz aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü edebiyatçı Orhan Pamuk’un konuk olduğu programda Mehmed Ali Birand gençlere “Aranızda Kopenhag kriterlerini bilen var mı?” diye soruyor. Söz alan Rasim Ozan Kütahyalı ise “Ben biliyorum. Benim ilgi alanıma giriyor. Şahsen kriterlerin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşünüyorum” diye yanıt veriyor.

Kütahyalı'nın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a da soru sorduğu video, 32. Gün programının arşivinden yayınlandı.

Kütahyalı da söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabında "O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi. Orhan Pamuk’a oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman" notuyla paylaştı.

2 dakika 18 saniyelik video için "Dikkatli izleyin" diyen Kütahyalı, o günün detaylarını da ayrıca yazacağını söyledi.

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