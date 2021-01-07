Protestocular ABD Kongre binasına böyle tırmandı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Donald Trump yanlısı protestocular Kongre binasına tırmandı. Protestoların başladığı sıralarda polisin engeli ile karşılaşan Trump destekçileri, Kongre binasına girmek için duvara tırmandı.

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Ne olmuştu?

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

Washington'da yerel saatle 18.00 (TSİ 02.00) itibariyle sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.