Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme ile ilgili doğru düzgün yayınları yok, bu ne cüret!

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Rukiye Eker, Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı yapmanın gereksiz olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Öz ile Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Her gün 30-40 tane zeytin yersek hastanenin yolunu unuturuz" açıklamasına 'Bu insanların beslenme ile ilgili doğru düzgün yayınları yok. Nasıl oluyor da bunu iddia edebiliyorlar. 'Bu ne cürettir' sözleriyle tepki gösterdi.

Şirin Payzın'la Ne Oluyor programına konuk olan Eker, piyasada bu sözlerle arkasına birçok insanı takan hekimler olduğunu söyledi. Bu tür açıklamaları yapan hekimlerin gerçek anlamda bir çalışmasının bulunmadığını söyleyen Eker şöyle konuştu:

"Yani şu çok üzücü. Mesela şu anda piyasada bu işleri söyleyen arkalarına bir sürü insanı takmış giden hekim arkadaşlarını çoğunu tanıyoruz. Hiçbir konuda gerçek bir çalışması olmayan insanlar bunlar. Günde 70 tane zeytin yiyebilirsiniz diyen hekim arkadaşın ben özgeçmişini biliyorum. Birlikte çalışmışlığımız var. Bu insanların beslenme ile ilgili doğru düzgün yayınları yok. Nasıl oluyor da bunu iddia edebiliyorlar. 'Bu ne cürettir' demek lazım. Sen bu konuda doğru dürüst hiç çalışma yapmamışsın, okumamışsın şimdi kalkıyorsun günde 70 zeytin yiyin diyorsun.

Kendi alanı olmayan bir arkadaş çıkıyor, konuyla alakası yok ama otizm ile ilgili bir konferansta konuşmacı oluyor. Bu ne cürettir gerçekten. Ama bunu yapan insanlar hep olmuştur-olacaktır. Önemli olan halkın bu tür insanlara pirim vermesini engellemektir."

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"