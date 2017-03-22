Polisler, Hrant Dink’in tetikçisi Ogün Samast'a Türk bayrağı açtırmıştı

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast’ın daha önce hiç yayımlanmamış görüntüler ortaya çıkmıştı. 9 yıl önce Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki çay ocağında çekilen görüntülerde, tetikçi Samast emniyet ve jandarma yetkililerince kahraman gibi ağırlanıyor. Kanal 24'ün ulaştığı görüntülerde, emniyet yetkilileri tetikçi Samast'ın cebindeki Türk bayrağını çıkarması ve onunla poz vermesini de istiyor. Tam bu sırada Samast'ın yanındaki jandarma görevlisine bir telefon geliyor. Telefonda dikkat çeken bir konuşma kameraya yansıyor...