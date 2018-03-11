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Parasız kalınca 15 aylık bebeğini internetten satışa çıkardı!

11 Mart 2018 14:54

Çin'de yaşayan bir baba parasızlıktan iki çocuğuna bakmaktan bıkınca 15 aylık bebeğini internet üzerinden sattı. Durumu fark eden büyükbaba torununu kurtardı. Babası tarafından 4 bin 200 sterlin (yaklaşık 22 bin TL) satılan 15 aylık çocuk, büyükbabası tarafından kurtarıldı. Zheng Zheng isimli 15 aylık bebek, 22 yaşındaki babası tarafından internetten satıldı. Bebeği bulan polis, talihsiz çocuğu büyükbabasına teslim etti. O anlar duygusal sahnelerin yaşanmasına sebep oldu. Bebeğini satan babanın evde iki oğluna bakmak zorunda kaldığı için bunaldığı ve para kazanamadığı için de öfkelenerek oğlunu satmaya karar verdiği öğrenildi. Babası tarafından evinden 124 mil uzaklıktaki Jinan'a, yeni ailesine teslim edilen çocuk bir süre burada yaşadı. Büyükbaba, Ay yeni yılını kutlamak için Tengzhou'ya dönünce torunlarından birinin olmadığını fark edince oğlunu sorgulayıp gerçeği öğrendi. Olayı polise bildiren büyükbaba, talihsiz çocuğun bulunmasını sağladı. Polis kısa süre içerisinde çocuğu bulup büyükbabasına teslim ederken, baba ve çocuğu satın alan aile çocuk kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

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