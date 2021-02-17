Özgür Özel'den Fahrettin Altun'a 'aynı konuşma' göndermesi: 3 farklı maaş almasını biliyor, 2 farklı konuşma yazmaktan aciz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde Türkçe'nin kullanıma dair yaptığı konuşmanın aynısını, 14 Ağustos 2017'de dönemin başbakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yaptığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bunun üzerine, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik olarak "3 farklı maaş almasını biliyor, 2 farklı konuşma yazmaktan aciz" dedi.

Özel, "Metnin bir yerinde değil, dört yerinde Binali Yıldırım'ın yıllar önce yapmış olduğu, 15 Ağustos 2017'de Yunus Emre Enstitüsü'nün Uluslararası Türkçe Yaz Okulu konuşmasının aynısını Binali Yıldırım'a yaptırılan metni promptera koymuşlar" diyerek "Sabaha kadar troll ordularını yönetmekle meşgul Fahrettin Altun, ikinci bir konuşma yazmaya, yazdırmaya emek vermemiş. 3 farklı maaş almasını biliyor, 2 farklı konuşma yazmaktan aciz" ifadelerini kullandı.