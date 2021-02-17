Erdoğan’ın konuşması, Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı konuşmanın aynısı çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde Türkçe'nin kullanıma dair yaptığı konuşmanın aynısını, 14 Ağustos 2017'de dönemin başbakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Erdoğan'ın 2021'de yaptığı bir konuşmanın 2017'de Binali Yıldırım'ın bir konuşmasının aynısı olduğunu gözler önüne serdi.

İkili ekrana bölünmüş söz konusu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde Türkçe'nin kullanım yanlışlığı ve gençlerin yazı diline yönelik eleştirilerin birebir aynı kelimelerle, 14 Ağustos 2017 tarihinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın daha önce yaptığı konuşmada kullanıldığı ortaya çıktı.

Binali Yıldırım, 2017 yılındaki konuşmasını Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni'nde yapmıştı.