Özgür Özel: Bahçeli Halk TV'yi "Nasıl şehitlerimize esir der" diye eleştirdi, bir gün önce Erdoğan beş yerde 'esir' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halk TV'yi 'esir' ifadesi üzerinden hedef alıp "Halkın değil, husumetin ağzıdır" demesini hatırlatarak, "Erdoğan konuşmasında 5 yerde esir diyor" diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada Gara operasyonuna değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir görselle kürsüye çıkan Özel, "Dün kürsüde şehitlerimizin isimlerini anarken üzgün iki bakan gördük. O bakanlar ne yaparlarsa bu beyefendinin emir ve talimatlarıyla yapıyorlar. Kahkahalarla, fıkralarla; "İdlib'de 34 asker şehit oldu." Birisi fotomontaj yapsa cumhurbaşkanına hakaretten içeri alırlar, cumhurbaşkanımızı şehitlerin olduğu bir sırada gülüyor gösteren diye. Gülüyor arkadaşlar, neşeyle anlatıyor" dedi.

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonra bir bakıyorsunuz Bay Kemal iyi dinle diyor, "Bu infazdan hepiniz sorumlusunuz" diyor. Kendisi ve bakanları dışında herkes sorumlu, bir tek sorumluluğu onlar almıyor. Her şeyi "Ben yaptım" diyen birisi varsa, bu operasyonun siyasi sorumluluğunu alacak. Bahçeli "Nasıl olur da şehitlerimize esir der" diyerek eleştirdi. Bir gün önce Erdoğan konuşmasında 5 yerde esir diyor"