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Bahçeli'nin Halk TV'deki kullanımını 'hıyanetin ağzı' diye yorumladığı 'esir' kelimesini Cumhurbaşkanı Erdoğan da kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kardeşlerimiz, bir kısmı beş ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi" demişti

16 Şubat 2021 14:13

T24 Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haberinde kullandığı 'esir' kelimesi üzerinden Halk TV'yi hedef alırken "Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hıyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır" dedi. 

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Halk TV'nin "Başlarından vurulmuşlar: Irak’ta bir mağarada 13 vatandaşın naaşı bulundu”, “PKK’nın öldürdüğü 13 esirle ilgili kimlik tespitleri başladı" haber paylaşımlarını örnek göstererek "Bölücü terör örgütünün kaçırıp alıkoyduğu vatan evlatlarına esir demek halkın ağzı değil, hıyanetin, hüsranın, husumetin ağzıdır. Halk TV, tıpkısının aynısıyla PKK TV’si haline gelmiştir" diye konuştu. 

MHP lideri 'esir' kelimesine sert tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rize İl Kongresi'nde 13 kişiyi 'esir' olarak tanımlamış "Öncelikle Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız harekâtımızda şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz, bir kısmı beş ay bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi" demişti. 

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