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Bahçeli Halk TV'yi hedef aldı: "PKK TV'si haline gelmiştir"

16 Şubat 2021 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Halk TV'yi hedef alarak, "Halk TV tıpkısının aynısıyla PKK TV'si haline gelmiştir" diye konuştu. 

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Gara'da şehit edilen 13 vatandaş hakkında konuştu. Önce HDP'ye yüklenen Bahçeli, ardından hedefe Halk TV'yi aldı. 

"Sipariş haberciliğin önde gideni Halk TV'nin, bölücü terör örgütünün kaçırıp alı koyduğu vatan evlatlarına 'esir' demek halkın ağzı değil husumetin ağzıdır" diyen Bahçeli, "Halk TV tıpkısının aynısıyla PKK TV'si haline gelmiştir" diye konuştu.

Bahçeli Ardından CHP'ye de yüklenerek, "Ya CHP'ye ne demeli. Bu partinin yönetimine musallat olan HDP lobisini nasıl değerlendirmeli. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes kopyala yapıştır olarak taziye mesajı  yayımlayan CHP'li yöneticilerin PKK'ya açıkça dosdoğru şekilde ismini zikrederek lanetlemediği anlaşılmıştır. PKK'yı afişe etmeden yalnızca terör örgütü sözleriyle kınamak kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarında ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Gara katliamcısı PKK'yı saklamak ne size ne de gayrimeşru dostunuza hiçbir şey kazandırmayacak, milletimizin gözünden daha da düşürecektir" dedi. 

 

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