Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından böyle seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Kararın ardından konuşan Gergerlioğlu, "90 bin oyla buraya geldim. Anamın ak sütü gibi bileğimin hakkıyla buraya geldim. Partimin bir milletvekiliyim ve hiçbir yere de gitmiyorum. Yeter artık boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kürtçe "Biji birtatîya gelân"(Yaşasın hakların kardeşliği) diyen Gerglioğlu, "Yaşamak direnmektir" sloganını attı.

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