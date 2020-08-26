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Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik'in müvekkili hastane önünde gözaltına alındı

Avukat Ebru Timtik 235 ve Avukat Aytaç Ünsal da 204 gündür ölüm orucunu sürdürüyor

26 Ağustos 2020 18:09

Gazeteci Zeynep Kuray'ın Twitter'da paylaştığı görüntülere göre, adil yargılanma talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemine devam eden tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi önünde "Ebru ve Aytaç'ın talepleri kabul edilsin" yazılı önlük giyen Timtik'in müvekkili Eser Çelik gözaltına alındı. 

Avukat Ebru Timtik 235 ve Avukat Aytaç Ünsalda 204 gündür ölüm orucunu sürdürüyor.

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok”  gerekçesiyle reddetti. 

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