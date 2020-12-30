Öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in, mezuniyette öğrencilerine yaptığı konuşma paylaşıldı: Bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından yakılarak öldürüldü. Kemal A.'nın üzerinde yapılan aramada Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi; kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.

Sosyal medyada duygularını dile getiren öğrencileri cinayete büyük tepki gösterirken aynı zamanda Sözer ile yaşadıkları anlara ilişkin görüntüler de paylaştılar. Aylin Sözer'in öğrencilerinin mezun olduğu törende pasta kesmeden önce yaptığı konuşma sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerine hayata dair güzel temennilerde bulunan Sözer, yaptıkları mesleğin önemine de dikkat çekiyor.

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