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Öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in, mezuniyette öğrencilerine yaptığı konuşma paylaşıldı: Bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur

"İster iş bulun, ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman, güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var, bunun içinde ilgi var, bunun içinde saygı var, bunun içinde her şey var"

30 Aralık 2020 08:30

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından yakılarak öldürüldü. Kemal A.'nın üzerinde yapılan aramada Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi; kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.

Sosyal medyada duygularını dile getiren öğrencileri cinayete büyük tepki gösterirken aynı zamanda Sözer ile yaşadıkları anlara ilişkin görüntüler de paylaştılar.  Aylin Sözer'in öğrencilerinin mezun olduğu törende pasta kesmeden önce yaptığı konuşma sosyal medyada paylaştı.   Öğrencilerine hayata dair güzel temennilerde bulunan Sözer, yaptıkları mesleğin önemine de dikkat çekiyor.

TIKLAYIN - Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

Tıklayın: Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

TIKLAYIN - Yakılarak katledilen Aylin Sözer geçen yıl bir TV'de şiddet üzerine konuşmuş

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