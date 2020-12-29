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Yakılarak katledilen Aylin Sözer geçen yıl bir TV'de şiddet üzerine konuşmuş

29 Aralık 2020 16:04

İstanbul Maltepe'de Kemal A. isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Sözer yaşamını yitirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Kemal A. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Aylin Sözer, Nisan 2019'da konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı. Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer, "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" ifadelerine yer vermişti.

TIKLAYIN - Erkek şiddeti son bulmuyor: Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

Öğrencileri dersini böyle bekledi

Öldürülmeseydi 1 saat sonra derse girecek olan Aylin Sözer'in öğrencileri, verilecek olan online dersi açarak hocalarının gelmesini bekledi. 

Sözer'in öldürüldüğünü duyan bir öğrencisi, dersi beklerken çektiği videoda "Hocamızın ses vermesini ve olayın gerçek olmamasını diliyoruz" dedi. 

Sosyal medyada cinayete büyük tepki gösterilirken Sözer'in öğrencileri daha önce sınıfta yaptıkları bir kutlama sırasında birlikte şarkı söyleyerek eğlendikleri videoyu paylaştı. 

 

 

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