Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından yakılarak öldürüldü. Kemal A.'nın üzerinde yapılan aramada Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi; kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan cinayetin ardından, sosyal medya hesaplarından tepki gösteren çok sayıda vatandaş "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!" dedi.
Instagram hesabındaki son paylaşımını 9 saat önce yapan Dr. Aylin Sözer'in bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerininin Analizi Eğitimi" başlıklı bir eğitim düzenleyeceği ortaya çıktı.
Tıklayın - Erkek şiddeti son bulmuyor: Aylin Sözer, yakılarak katledildi!
İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Aylin Sözer açıklaması
İstanbul Aydın Üniversitesi, Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin SÖZER’i, 29 Aralık 2020 Salı günü (Bugün) öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; “İyilik Meleği” karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.
Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir.
İAÜ Ailesi’nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ"
Aydın Üniversitesi'nden paylaşım: Yastayız
İstanbul Aydın Üniversitesi Twitter hesabından Aylin hocanın ardından "Yastayız" dedi.
KADEM'den açıklama: Toplumsal bilinci oluşturmalıyız
Kadın ve Demokrasi Derneği, " "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak, çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" diyen #AylinSözer ve çocukları ile birlikte geleceğe dair hayalleri olan #SeldaTaş bugün canice katledildi. Bir eğitimciyi ve bir anneyi daha kaybettik. Canilerin yargılanıp hak ettikleri cezaları almaları, adaletin tesisi ve vicdanların sükun bulması için şart ise de kadına yönelik şiddetin tümüyle ortadan kalkması için yeterli değildir. Hukuku destekleyecek toplumsal bilincin oluşması için elbirliğiyle gayret göstermeliyiz.Küfür ve hakaret ile başlayan, şiddet ve cinayet ile sonlanan tüm bu olayların önlenmesi, #AylinSözer ve #SeldaTaş'ın katledilmesiyle içimize düşen acının, başka acılarla çoğalmaması için şiddet ve şiddete giden tüm yolları kapatmak üzere herkesi bilinçli olmaya davet ediyoruz." dedi.
Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi tepkisi
Dr. Aylin Sözer'in öldürülmesinin ardından tepkilerini dile getiren kadınlar "İstanbul Sözleşmesi için neden hala somut bir adım atılmıyor?" diye sordu.
"Birimiz daha öldürüldük. Yakılıyoruz, tecavüze uğruyoruz. Her gün ölüyoruz. Tek tek ölüyoruz. Çiçeklerimiz soluyor; sorumlular asla hesap vermiyor. İstanbul Sözleşmesi için hâlâ somut bir adım atılmıyor. Yaşamak istiyoruz. "
"Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak katledildi! Ama yine bu ülkede, kadınlar için şiddetsiz bir hayatın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmek istendi. Asla!"
"Aylin Sözer, ayrıldığı Kemal Delbe tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek öldürüldü. Öldürülen her kadından, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayıp kadınları koruyacak politikalar üretmeyenler sorumludur. Öfkeliyiz! Aylin Sözer ve yitirdiğimiz tüm kadınlar için."
Bir başka erkek tarafından öldürülen Şule Çet'in arkadaşlarından Aylin Sözer paylaşımı...
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay: Aylin Sözer yakılarak öldürüldü! Susmayın!
"İsimler değişiyor, vahşet değişmiyor"
Üç büyük kulüpten de tepki geldi
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Yaşam hakkı gasp edilen her kadının solan gülüşünden sorumluyuz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kadın cinayetleri 3. sayfa haberi değil; yüzleşmemiz gereken bir meseledir
Soyer: Durduramadığımız sürece hepimiz kadın cinayetlerinden sorumluyuz
İstanbul Sözleşmesi Nedir?
İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta, şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir.
İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan dört temel yaklaşım içeren ilk sözleşmesidir.
İstanbul Sözleşmesi, aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı sözleşmedir.