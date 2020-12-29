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Aylin Sözer'in öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor: "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!"

İstanbul Sözleşmesi hatırlatıldı

29 Aralık 2020 16:33

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından yakılarak öldürüldü. Kemal A.'nın üzerinde yapılan aramada Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi; kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi. 

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan cinayetin ardından, sosyal medya hesaplarından tepki gösteren çok sayıda vatandaş "Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü!" dedi.

Instagram hesabındaki son paylaşımını 9 saat önce yapan Dr. Aylin Sözer'in bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerininin Analizi Eğitimi" başlıklı bir eğitim düzenleyeceği ortaya çıktı. 

Tıklayın - Erkek şiddeti son bulmuyor: Aylin Sözer, yakılarak katledildi!

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Aylin Sözer açıklaması

İstanbul Aydın Üniversitesi, Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

 

Aydın Üniversitesi'nden paylaşım: Yastayız

İstanbul Aydın Üniversitesi Twitter hesabından Aylin hocanın ardından  "Yastayız" dedi. 

KADEM'den açıklama: Toplumsal bilinci oluşturmalıyız 

Kadın ve Demokrasi Derneği, " "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak, çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" diyen #AylinSözer ve çocukları ile birlikte geleceğe dair hayalleri olan #SeldaTaş bugün canice katledildi. Bir eğitimciyi ve bir anneyi daha kaybettik. Canilerin yargılanıp hak ettikleri cezaları almaları, adaletin tesisi ve vicdanların sükun bulması için şart ise de kadına yönelik şiddetin tümüyle ortadan kalkması için yeterli değildir. Hukuku destekleyecek toplumsal bilincin oluşması için elbirliğiyle gayret göstermeliyiz.Küfür ve hakaret ile başlayan, şiddet ve cinayet ile sonlanan tüm bu olayların önlenmesi, #AylinSözer ve #SeldaTaş'ın katledilmesiyle içimize düşen acının, başka acılarla çoğalmaması için şiddet ve şiddete giden tüm yolları kapatmak üzere herkesi bilinçli olmaya davet ediyoruz." dedi. 

Kadınlardan İstanbul Sözleşmesi tepkisi 

Dr. Aylin Sözer'in öldürülmesinin ardından tepkilerini dile getiren kadınlar "İstanbul Sözleşmesi için neden hala somut bir adım atılmıyor?" diye sordu.

"Birimiz daha öldürüldük. Yakılıyoruz, tecavüze uğruyoruz. Her gün ölüyoruz. Tek tek ölüyoruz. Çiçeklerimiz soluyor; sorumlular asla hesap vermiyor. İstanbul Sözleşmesi için hâlâ somut bir adım atılmıyor. Yaşamak istiyoruz. "

"Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak katledildi! Ama yine bu ülkede, kadınlar için şiddetsiz bir hayatın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi iptal edilmek istendi. Asla!"

"Aylin Sözer, ayrıldığı Kemal Delbe tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek öldürüldü. Öldürülen her kadından, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayıp kadınları koruyacak politikalar üretmeyenler sorumludur. Öfkeliyiz! Aylin Sözer ve yitirdiğimiz tüm kadınlar için."

Bir başka erkek tarafından öldürülen Şule Çet'in arkadaşlarından Aylin Sözer paylaşımı... 

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay: Aylin Sözer yakılarak öldürüldü! Susmayın!

"İsimler değişiyor, vahşet değişmiyor"

Üç büyük kulüpten de tepki geldi 

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Yaşam hakkı gasp edilen her kadının solan gülüşünden sorumluyuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kadın cinayetleri 3. sayfa haberi değil; yüzleşmemiz gereken bir meseledir

Soyer: Durduramadığımız sürece hepimiz kadın cinayetlerinden sorumluyuz

İstanbul Sözleşmesi Nedir? 

İstanbul Sözleşmesi uluslararası hukukta,  şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir. 

İstanbul  Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan  dört temel yaklaşım içeren ilk sözleşmesidir. 

İstanbul Sözleşmesi, aynı zamanda şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizması bulunan ve yaptırım gücü olan bağlayıcı sözleşmedir. 

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