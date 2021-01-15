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Nur Sürer'den iki yıldır ücretlerini alamayan Kayı İnşaat işçilerine destek

"Bütün kalbimle onların yanındayım"

15 Ocak 2021 10:58

'Bir yıllık ücretlerinin iki yıldır ödenmediğini' belirten Kayı İnşaat işçilerine oyuncu Nur Sürer'den destek geldi. 

Sürer, "İki yıldır sömürülen, emeklerinin karşılığını alamayan Kayı İnşaat işçilerini destekliyorum. Bütün kalbimle onların yanında olduğunu söylemek istiyorum" dedi. 

Ne olmuştu? 

Kayı İnşaat işçileri, 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelerek İstanbul Beşiktaş’taki Yapı Kredi Plaza önünde eylem yaptı. "Çocuklarımıza mama alamıyoruz" diyen işçiler "Kimse işçilere 'param yok' masalı anlatmasın. Size rahat vermeyeceğiz. Hakkımız almadan gitmeyeceğiz" diye seslendiler.

TIKLAYIN - Kayı İnşaat işçilerinden 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle eylem: "Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"
TIKLAYIN - Alacakları ödenmeyen inşaat işçisi: Ya açlık grevine gireceğim, ya kendimi yakacağım

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