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Kayı İnşaat işçilerinden 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle eylem: "Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

"Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

12 Ocak 2021 16:18

Kayı İnşaat işçileri, 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelerek İstanbul Beşiktaş’taki Yapı Kredi Plaza önünde eylem yaptı. "Çocuklarımıza mama alamıyoruz" diyen işçiler "Kimse işçilere 'param yok' masalı anlatmasın. Size rahat vermeyeceğiz. Hakkımız almadan gitmeyeceğiz" diye seslendiler.

"Kimse işçilere 'param yok' masalı anlatmasın"

İşçiler adına konuşan İnşaat-Sen Temsilcisi Nurseli Gözüaçık, “Coşkun Yılmaz’ın 2 senedir söylediği tek şey var, ‘Bekle, bekle, bekle.’ Bizim artık sabrımız tükendi. Koskoca Kaya Holding Patronu Coşkun Yılmaz işçilere, ‘Param yok’ diyor. Sizin şirketleriniz ortada, sermayeniz ortada, bize parasızlığı anlatmayın” dedi. İşçilerin haklarını istemeye borç harçla geldiğini söyleyen Gözüaçık, “Onların sermayeleri ceplerinde, limitsiz kredi kartları cüzdanlarında duruyor, kimse işçilere param yok masalını anlatmasın” diye konuştu.

"Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

Sendika Temsilcisi Can Ersoy da “Kayı İnşaat sandı ki bu işçiler gurbetteler, tekrar birleşmezler, haklarını arayamazlar. Birleştik, burada toplandık, maaşlarımızı da alacağız” dedi. Ersoy şöyle devam etti: “İstanbul’dayız, zenginlerin rahatını kaçırmaya geldik. Bugün burada bir mücadeleyi kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Ülkenin dört bir tarafından geldik, hakkımızı almadan gitmeyeceğiz.”

İşçilerden Murat Toklu, “Ben Adana’dan geldim. Kayı İnşaat şantiyesinde 3 yıl çalıştım, bu 3 yıl içerisinde 1 yıllık maaşım hiç ödenmedi. Sözleşme yaptı, 2020’nin mart ayında ücretlerimiz yatacaktı ama daha 1 kuruş almış değilim” dedi.

"Sesimiz duyulsun"

Aralarında uzun süredir iş bulamayan arkadaşlarının da olduğunu söyleyen Murat Toklu, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı, bir yandan da hastalık var. Kimsenin evde ne ekmek parası ne çocuğuna verecek bir harçlığı kaldı, kirasını ödeyemeyen çocuğuna mama alamayan var. Artık sesimiz duyulsun, devlet yetkilileri de bu firmanın peşine düşsün” diye konuştu.

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