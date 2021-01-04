Alacakları ödenmeyen inşaat işçisi: Ya açlık grevine gireceğim, ya kendimi yakacağım

İki senelik alacağının ödenmediği iddia edilen inşaat işçisi paylaştığı bir video ile şirkete seslenerek, "Ya açlık grevine gireceğim, ya kendimi yakacağım" diye konuştu.

Kayı İnşaat'ın Cezayir’de çalıştırdığı ve iki yıllık maaşlarını ödemediği belirtilen işçiler, Kayı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz'a seslendi. "Sayın Coşkun Yılmaz. Evvelden ev kiralarımızı ödeyemiyorduk, şu anda evimize ekmek, çocuklarımıza harçlık veremez duruma geldik" diyen işçi "Sizden rica ediyorum, bir an evvel hak ettiğimiz paraları hesabımıza yatırın. Buna istinaden haftaya hafta içi İstanbul'a gelip ya açlık grevine gireceğim, ya kendimi yakacağım. Bilginize sunuyorum. Artık yapmanız gereken neyse yapın, bu kadar işçinin ahını almayın" ifadelerini kullandı.

İnşaat-Sen: İnşaat işçisi mücadele edecek, KAYI inşaattan hakkını alacak

"KAYI İnşaat'ta ücretleri ödenmeyen işçilerle ilgili İnşaat-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki Bechar Askeri Hastane, Cite Financiere, Oran Askeri Konaklama ve Ouargla Askeri Hastane şantiyelerinde çalışan işçilerin bir yıllık maaşları ödenmedi. Üzerine bir yıldır da işçileri sadece oyalıyorlar. 2 yıllık koskoca bir hak gaspından söz ediyoruz.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Dava açtı. Yüzlerce kez patronlarla görüştü. Verilen tek cevap var: “Bekleyin”. Patronun bu oyalamalarına artık işçilerin sabrı yok.

Sahra Çölü’nün ortasında, yaz ayında 60 derecede işçiler çalıştı. Ailelerinden, sevdiklerinden aylarca ayrı kaldı. İşe geç başlama lüksleri olmadı. Önlerine ne yemek konursa onu yediler. Nereyi yatak diye gösterdilerse orada yattılar. Yani kimse Kayı İnşaat patronlarından sadaka istemiyor. Zorlu koşullarda çalışan her bir işçinin hak ediş ücretlerini ödemek zorundasınız.

Kayı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yılmaz, işçilere düzenli aralıklarla ses kayıtları gönderiyor, metinler atıyor. Hepsinde “kimsenin parası bizde kalmaz” diyor. Coşkun Yılmaz, işçilerin hakkını gasp eden şirketin sözcüsü olarak hiç lüks arabalarından vazgeçti mi? Akşam ne yemek yiyeceğini düşündü mü? Cebinin boş olduğu bir günü yaşadı mı? Yaşamadı. Biliyoruz. 2 yıldır verdiğiniz sözler sadece yalan. Hiçbir işçi bunlara inanmıyor.

Peki “paramız yok” diye utanmadan işçilere ses kaydı gönderen Kayı İnşaat kim midir? 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine giriyor. Bugün 3 kıtadaki 30 ülkede, 6 bin çalışanı var. KAYI İnşaat, KAYI Uluslararası Yatırım A.Ş. ve BİLYAP İnşaat; KAYI Holding’e bağlı şirketlerden.

Patronlar lüks içinde yaşıyor. İşçilerin boğazına girmeyen ekmeğe el koyarak zenginliklerine zenginlik katıyor.

Kayı İnşaat yönetimini uyarıyoruz:

Kimse işçileri bir başına, yalnız, susarak bekleyecek sanmasın. Bu ülke sizin gibi hak yiyen patron çok gördü. Ama emin olun o şantiyeleri elleriyle kuranlar sizden çok daha kalabalık.

Grevle, direnişle 2 yıldır işçiler hakkını almaya çalışıyor. Sabır tükendi. Kayı İnşaat Yönetimi’nden işçilerin alınterini gasp etmeyi bırakıp derhal ödeme yapmasını bekliyoruz. Bir kez daha oyalamaya kalkmayın. En kısa sürede ödeme yapılmaması durumunda somut eylem planımızı uygulamaya koyacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği.

İnşaat işçisi mücadele edecek, KAYI inşaattan hakkını alacak."