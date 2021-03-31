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Ekonomide ne oluyor?

Naci Ağbal’ı 128 milyar dolar incelemesi mi götürdü?

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Ağbal’ın görevden alınma sebebiyle ilgili tartışmaları yorumladı

31 Mart 2021 18:35

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınma sebebiyle ilgili tartışma sürüyor. Son olarak Reuters haber ajansı çarşamba günü Ağbal’ın Merkez Bankası rezervlerinden satılan 130 milyar dolara yakın dövizle ilgili inceleme başlattığı, bunun Erdoğan'ın dikkatini çektiğini ve cumhurbaşkanlığında rahatsızlık yarattığını öne sürdü.

Middle East Eye sitesi ise önceki günkü haberinde Ağbal’ın görevden alınmasının arkasında faiz artırımlarında ölçüyü kaçırması ve Erdoğan’dan habersiz artırım yapması olduğunu belirtmişti.

Reuters ve Middle East Eye’ın haberlerini yorumlayan T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, iki tezin de makul görünmediğini belirtti. Ağbal’ın siyasi kariyerini Erdoğan’a borçlu olduğunu ve bugüne herhangi bir itiraz dile getirdiğinin duyulmadığını ifade eden Soydan, bu tavrın birdenbire değişmesinin mümkün olmadığını savundu.

Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığından alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edip şükranlarını sunduğu Tweet’e dikkat çeken Soydan, “Ağbal’ın Erdoğan’ın sahiplendiği rezerv satışlarına yönelik soruşturma başlatması mantıklı değil” yorumu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ağbal’ın son faiz artırımlarını bilmediği tezinin de inandırıcı olmadığını belirten Soydan, görevden almanın arkasında ödemeler dengesi krizi ihtimalinin atlatılmış olması ile belki de bir erken seçim planıyla ekonomiyi canlandırma hedefinin bulunduğunu vurguladı.

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