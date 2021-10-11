Muharrem İnce 2018'deki seçim konuşmasını paylaştı; "Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki bir konuşmasını paylaşarak, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle" dedi.