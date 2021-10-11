Dolar, 9 TL'yi geçti!

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar/TL, bugün akşam saatlerinde bir rekor daha kırarak 9,0145 seviyesini gördü.

Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10,4272'nin hemen altında yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenmedik bir şekilde 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Pazartesi akşamı yeni rekor ise, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra geldi.

Erdoğan, Suriye ile ilgili "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Fahiş fiyat tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir" dedi.