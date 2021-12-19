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Muhabire tokattan sonra Habertürk programı hiçbir şey olmamış gibi sürdü, 'teşekkürler'le bitti!

Sarıkaya ve Fatma Şahin muhabirden özür diledi, muhabir Ahmet Demir ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu

19 Aralık 2021 19:57

Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anlar kameralara yansıdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada sinirlenerek tokat attı.

O anlarda Fatma Şahin'in ise şaşkın ve tepkisiz kaldığı görüldü. Sarıkaya ve Fatma Şahin muhabirden özür diledi, muhabir Ahmet Demir ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu. 

 

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TIKLAYIN-Gazeteci Muharrem Sarıkaya muhabire tokat attı

Muharrem SarıkayaFatma ŞahinAhmet Demirmuhabire tokatözür dilediler

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