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Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümünün ardından ilk açıklama: Bu işin peşini bırakmayacağım

"Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum"

18 Eylül 2020 10:59

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün ardından aile tarafından hedef gösterilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim" dedi. 

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Gülay Uygun'un şüpheli ölümünden kendisinin 'sorumlu' tutulmasıyla ilgili açıklama yapan Anlı, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Yapılan ilk incelemede intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlenen Gülay Uygun'un kendisi hakkındaki iddialara yönelik 2 gün sonra ifadesinin alınmasının planlandığını söyleyen Anlı, "Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.  Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı' dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hep böyle bir tehdit var" diye konuştu. 

TIKLAYIN -Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı: "Ömrüm boyunca has ülkücüyüm"

TIKLAYIN - Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi ölü bulundu

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