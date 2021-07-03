Müge Anlı, cinayeti çözmek için şüpheliyi hipnozla konuşturacak

Müge Anlı'nın dünkü programında 2.5 yıl önce Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinin işlendiği olay konu edinildi.

Programa olay anında evde olan ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyleyen Büşra Büyükşen de katıldı. Hayatını kaybeden çiftin kızları olan Büşra, çelişkili ifadeleri ile cinayetlerin de şüphelisi konumuna geldi. Müge Anlı, son programda Büşra'ya bir jandarma ve doktor eşliğinde hipnoz yönteminin uygulanacağını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert dün sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse hipnoz yapılacağı açıklandı. Müge Anlı, jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacağını açıkladı. JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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