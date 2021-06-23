Anne ve babası faili meçhul cinayete kurban giden doktor yetkililerin ilgisizliğine isyan etti: Demek ki insanların buraya çıkması için bir sebep var

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Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Bismil Mahallesi’nde 3 yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in, adalet isyanı gündem oldu. Adalet arayışında yalnız kaldığını söyleyen ve yetkililerin ilgisiz davrandığını belirten Büyükşen, Konya'daki bürokrasiden bıktığını ifade ederek "Ben milletvekiline, başsavcıya, valiye ulaşamamaktan bıktım. Valiye gidiyorum 'anne -babam öldürüldü, doğuda görev yapıyorum' diyorum. 'Niye randevu talep ettin diyor" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan Büyükşen, anne ve babasının katillerinin aradan yıllar geçmesine rağmen bulunamaması ve cinayet şüphelisi olarak gösterilen kız kardeşi ile diğer erkek kardeşlerinin susmasına isyan ederek gözyaşlarına boğuldu.

Cinayetle ilgili soruşturmada yetkililerin ilgisiz davrandığını ve yaptığı bir çok başvurunun dikkate alınmadığını söyleyen Büyükşen, cinayetin araştırılması için özel ekip kurulmasını istediğini söyledi.

Anne ve babasının katillerinin izini araştırmaya devam ederken yaşadığı zorlukları dile getiren Büyükşen, görevini yapmayan jandarmayı şikayet ettiği için jandarma komutanı tarafından verdiği belgenin de işleme sokulmadığını söyledi. Müge Anlı'nın programına çıkanları anlamadığını ancak 6 sonra kendisinin programa çıktığını dile getiren Büyükşen, "Demek ki insanların buraya çıkması için bir sebep var. Kendilerini dinlemeyen randevu vermeyen birileri var" dedi.

Olay yerinin bir buçuk saatte açıldığını, soruşturma dosyasının emniyete verilmediğini söylelen Büyükşen, "Beni atın içeri 'devlete laf etti' deyin. Bir insan buraya niye çıkar? Adalet istiyorum ben. Niye bu yapmıyorlar gereğini niye illa iki jandarma personeli bu işi çözecek diyorlar. Yok böyle bir şey" diye konuştu.

Büyükşen, olay yerinin batırıldığını, olay yerinde 112 ve jandarma olmasına rağmen anne ve babasının cesedini köylülerin kaldırdığını, şüphelilerin ifadelerinin de zamanında alınmadığını belirterek "Ne yapacam ben. Ben bu dosyayı araştırmak için istifa etmek istedim izin vermediler. Ücretsiz izin istedim vermediler. Ne yapayım ben" dedi.