Oğulları, Müge Anlı'nın programında çağrı yapmıştı; Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Konya'daki Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen'in anne ve babasının katilini bulmak için çağrı üzerine, Jandarma Genel Komutanlığı 10 kişilik özel bir ekip kurdu. Gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu.

Konya’nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi’ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi giren maskeli bir şahıs tarafından öldürüldükleri iddia edilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor.

Müge Anlı’nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından Jandarma Genel Komutanlığı, çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu.

Müge Anlı; “Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı’na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz” dedi.