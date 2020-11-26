Minibüsçüler Odası Başkanı Bilge: AK Parti Grubu taksi projesine destek vereceğim dediği halde reddetti, şok oldum!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin '6 bin yeni taksi' projesi teklifi üçüncü kez reddedildi.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge karara tepki göstererek, "AK Parti Grubu destek vereceğim dediği halde bugün orada ret verdi, şok oldum" diye konuştu.

İBB tarafından UKOME toplantısına daha önce haziran ve eylül aylarında iki kez getirilmiş ve reddedilmiş olan teklif, Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Valiliği temsilcilerinin oylarıyla üçüncü kez reddedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylamanın ardından Bakanlık ve Valilik temsilcilerine, "Biz ısrarla getireceğiz. Talimat öyle geldi, mesajlardan görüyorum. Her grubu bu konuda düşünmeye sevk ediyorum" dedi.

Ret kararının ardından T24'e konuşarak şok olduğunu ve üzüldüğünü ifade eden İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, AKP Grubu'nun destek sözü verdiğini, ancak söylediklerinin aksine ret kararı verdiklerini belirtti.

1000 adet minibüs taksiye dönüştürülecekti

Bilge, UKOME'ye sunulan 6 bin taksi teklifinin 750'sinin atıl durumda bulunan minibüslerden, 250'sinin ise 8'li olarak tabir edilen taksi dolmuşlardan oluştuğunu söyledi. "Pamukkale Üniversitesi'ne raporları hazırlattım, AK Parti Grubu'nun da desteğini aldım, 750 atıl minibüsten taksiye dönüşüm için raporlarımı yaptım" diyen Bilge, "AK Parti Grubu destek vereceğim dediği halde bugün orada ret verdi. En üzüldüğüm taraf bu" diye konuştu.

"Vali Ali Yerlikaya, dönemin UKOME Daire Başkanı Adil Karaismailoğlu söz vermişti"

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Grubu, Ekrem Bey ayırır getirirse biz bu işi onaylayacağız dedi. 750 minibüs dönüşümü, 250 de taksi dolmuştan taksiye dönüşüm için, Ekrem Bey ayırıp getireceğim dedi, hakikaten de sözünü tuttu. Adil Karaismailoğlu da UKOME daire başkanıyken bunun sözünü vermişti. Seçime girmeden önce Binali Yıldırım da git benim adıma namus şeref sözü olarak söyle dedi. Ali Yerlikaya söz verdi. Bugünkü olayda şok oldum. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da bize önce imza verdi, sonra imzasını reddetti. Bugünkü UKOME toplantısında ret oyu kullandı."

"Esnaf her gün odamı basıyor aç kaldık diye"

"AK Parti Grubu'ndan yetkililerle konuşacağız, ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Esnafın mağduriyetini önlememiz gerekiyor. Çünkü esnaf aç, susuz. Arabaları atıl vaziyette. Biz ticari plakayız. Taksiye dönüşümümüzde hiçbir zarar yok. Taksiciler de ihtiyaç olduğunu beyan ediyor. Destek olmalarını beklerken köstek oluyorlar. Görüşmeler olumsuz geçerse, esnafıma görevimi yaptım diyeceğim. Sokağa ineceğiz diye ben tutamıyorum esnafı. Esnaf her gün aç kaldık diye benim odamı basıyor."

"15 Aralık'ta destekleyeceğiz diye tekrar söz verdiler"

"Orada da söz verdiler. Aralık 15'te olacak UKOME toplantısında destek vereceğiz diye söz verdiler. Belediye Başkanımıza lüks taksi olarak turizme hizmet edeceğimize söz verdik. İnşallah Cumhurbaşkanımız da mağduriyetimizi görür. Eğer bu giderilmezse kırgınlık olacak esnafımızda."