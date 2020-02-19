UKOME'nin yapısı değiştirildi: Çoğunluk artık belediyede değil

Büyükşehirlerde belediyelerin yönettiği Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) yapısı bugün Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değiştirildi. Yeni yönetmelikte, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapıldı. Bu değişiklikle kurumda üye sayısı hükümet lehine değişirken, başta İBB olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyeleri yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor. Değişiklik İBB’nin yanı sıra Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de belediyeleri etkileyecek.

Bugün Resmi Gazete’de, “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre UKOME’nin üye sayısı şöyle artırıldı:

“Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ‘Milli Savunma Bakanlığı’ ibaresinden sonra gelmek üzere, ‘ Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer’ ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki ‘Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer’ ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki ‘Karayolu’ ibaresi ‘Ulaştırma Hizmetleri’ şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.”

UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye çıkarıldı.

CHP'li belediyeler iptal için dava açacak

UKOME’nin üye dengesini değiştiren düzenleme ile ilgili başta İBB olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyeleri yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor. CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı yaptığı açıklamada, “Yeni bir engelleme çabası daha. İBB’nin yönettiği UKOME’nin yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. İBB artık UKOME’de çoğunluk değil azınlık. Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları da UKOME’nin üyesi haline geldi” dedi.