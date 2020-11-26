İBB'nin '6 bin yeni taksi' projesi teklifi üçüncü kez reddedildi; "Talimat geldi, mesajlardan görüyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin '6 bin yeni taksi' projesi teklifi Bakanlık ve Valilik temsilcilerin oy çokluğuyla, üçüncü kez reddedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylamanın ardınan Bakanlık ve Valilik temsilcilerine, “Talimat öyle geldi, mesajlardan görüyorum" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun “İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir” diyerek Haziran ayında İstanbul'a 6 bin yeni taksi plakası kazandıracaklarına ilişkin proje teklifi 3'üncü kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (UKOME) toplantısında görüşüldü.

İBB tarafından UKOME toplantısına daha önce haziran ve eylül aylarında iki kez getirilmiş ve reddedilmiş olan teklif, Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Valiliği temsilcilerinin oylarıyla üçüncü kez reddedildi. İBB Başkanı İmamoğlu, oylamanın ardından Bakanlık ve Valilik temsilcilerine, "Biz ısrarla getireceğiz. Talimat öyle geldi, mesajlardan görüyorum. Ben bu talimat sürecini halkın vicdanına havale ediyorum, her grubu bu konuda düşünmeye sevk ediyorum" dedi.

Toplantının ardından Twitter hesabından teklifin reddini değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME’de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbulluya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur" yazdı.

TIKLAYIN - UKOME'nin yapısı değiştirildi: Çoğunluk artık belediyede değil

İBB, yeni projeyle, şehirdeki 17 bini aşkın taksiye 6 bin daha eklemek istiyor. Bu taksilerin mülkiyetlerinin ise İBB’nin elinde olması planlanıyor. Ancak teklif daha önce iki kez UKOME’ye gelmiş, kabul edilmeyerek alt komisyona havale edilmişti.

UKOME'nin yapısı Şubat'ta değişmişti

Büyükşehirlerde belediyelerin yönettiği UKOME'nin yapısı Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değiştirilmişti. Yeni yönetmelikte, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapılmıştı.

UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye çıkarılmıştı.