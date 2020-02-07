Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Stratejist Metin Gürcan, Rusya'nın Türkiye'ye Fırat'ın batısından yavaş yavaş çekilmesi için takvim istediğini, İdlib konusunda da Türkiye'ye karşı sabrının kalmadığını söyledi. Türkiye'nin İdlib'de radikaller ile ılımlıları ayırmak için Rusya'dan zaman istediğini hatırlatan Gürcan, "Ankara 'hele bir dur ben bunları ayıracağım' diyor ama sahadaki gerçekliğe baktığımızda Ankara zaman istedikçe radikallere alan açıldığı görülüyor. Lavrov diyor ki, Ankara'nın insanı meseleleri ve zaman istemesi bize zaman kaybettiriyor. Moskova 'sabrımız tükendi' diyor" dedi.

Stratejist Metin Gürcan, Türkiye-Rusya gerilimini ve İdlib'deki çıkmazı Şirin Payzın'a yorumladı

Gürcan, Suriye'deki Türkiye Rusya işbirliğinde İdlib'in ön plana çıkmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul ziyaretinin etkili olduğunu söyledi. Putin'in İstanbul ziyareti sırasında Ankara'nın Fırat'ın batısına çekilmesi konusunun gündeme geldiğini ifade eden Gürcan, "Ankara'nın Fırat'ın batısından yavaş yavaş çekilmesi gerektiği konuşuldu. Bir takvim istendi. Mütakiben Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti gerçekleşti. Bu toplantının biraz gergin geçtiğini anlıyoruz açık kaynaklardan. Gerginliğin nedeni Puti'nin Türkiye'den Şam'la görüşmesini istemesi ve bir takvim istemesi idi" dedi.

Rusya'nın artık bölgesel konulara odaklanmak istediğini söyleyen Gürcan, "Sürekli kendi üzerinden Türkiye-Suriye görüşmesi yapılmasını istemiyor. Bu yükü omuzlarından atmak istiyor. 23 Ocak'taki görüşmede bir şeyin olmaması, İdlib konusunda artık Moskova ve Şam'ın yol haritasını kendi takvimine göre işlemesine neden oldu" diye konuştu.

Ilımlı tanımı için demokratik seçimlere saygı ve etnik ve dini kökene bakmaksızın müzakerelere oturma şartına bakıldığını dile getiren Gürcan, "Lavrov diyor ki, Ankara'nın insanı meseleleri ve zaman istemesi bize zaman kaybettiriyor. Moskova 'sabrımız tükendi' diyor. Türkiye ise İdlib'deki durumun kendi kontrolündeki Afrin ve diğer bölgelerde domino etkisi yaratmasından ve Suriye içinde varlık gösterememekten korkuyor" dedi.