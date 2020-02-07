T24 LogoT24 Logo
Ne Oluyor?

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Stratejist Metin Gürcan, Şirin Payzın'a yorumladı

07 Şubat 2020 19:09

Stratejist Metin Gürcan, Rusya'nın Türkiye'ye Fırat'ın batısından yavaş yavaş çekilmesi için takvim istediğini, İdlib konusunda da Türkiye'ye karşı sabrının kalmadığını söyledi. Türkiye'nin İdlib'de radikaller ile ılımlıları ayırmak için Rusya'dan zaman istediğini hatırlatan Gürcan, "Ankara 'hele bir dur ben bunları ayıracağım' diyor ama sahadaki gerçekliğe baktığımızda Ankara zaman istedikçe radikallere alan açıldığı görülüyor. Lavrov diyor ki, Ankara'nın insanı meseleleri ve zaman istemesi bize zaman kaybettiriyor. Moskova 'sabrımız tükendi' diyor" dedi. 

Stratejist Metin Gürcan, Türkiye-Rusya gerilimini ve İdlib'deki çıkmazı Şirin Payzın'a yorumladı

Gürcan, Suriye'deki Türkiye Rusya işbirliğinde İdlib'in ön plana çıkmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul ziyaretinin etkili olduğunu söyledi. Putin'in İstanbul ziyareti sırasında Ankara'nın Fırat'ın batısına çekilmesi konusunun gündeme geldiğini ifade eden Gürcan, "Ankara'nın Fırat'ın batısından yavaş yavaş çekilmesi gerektiği konuşuldu. Bir takvim istendi. Mütakiben Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti gerçekleşti. Bu toplantının biraz gergin geçtiğini anlıyoruz açık kaynaklardan. Gerginliğin nedeni Puti'nin Türkiye'den Şam'la görüşmesini istemesi ve bir takvim istemesi idi" dedi. 

Rusya'nın artık bölgesel konulara odaklanmak istediğini söyleyen Gürcan, "Sürekli kendi üzerinden Türkiye-Suriye görüşmesi yapılmasını istemiyor. Bu yükü omuzlarından atmak istiyor. 23 Ocak'taki görüşmede bir şeyin olmaması, İdlib konusunda artık Moskova ve Şam'ın yol haritasını kendi takvimine göre işlemesine neden oldu" diye konuştu. 

Ilımlı tanımı için demokratik seçimlere saygı ve etnik ve dini kökene bakmaksızın müzakerelere oturma şartına bakıldığını dile getiren Gürcan, "Lavrov diyor ki, Ankara'nın insanı meseleleri ve zaman istemesi bize zaman kaybettiriyor. Moskova 'sabrımız tükendi' diyor. Türkiye ise İdlib'deki durumun kendi kontrolündeki Afrin  ve diğer bölgelerde domino etkisi yaratmasından ve Suriye içinde varlık gösterememekten korkuyor" dedi.

ETİKETLER

metin gürcanidlibsuriyetürkiyeafrinılımlı gruplarradikal gruplarşirin payzıntürkiye rusya ilişkilerisuriye ordusuidlib üssü

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24