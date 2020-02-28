Metin Gürcan: Bundan sonraki süreç ancak Erdoğan-Putin zirvesiyle çözülür

Strateji uzmanı Metin Gürcan, İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan ve 33 askerin şehit olmasına neden olan saldırının Ankara ve Moskova arasında yaşanan fikir ayrılıkları ile birlikte Soçi mutabakatının sahaya yansımamasının sonucu olduğunu söyledi. Yaşananların bir savaşa neden olmayacağını ifade den Gürcan, "Şu anki sıkışmışlık hali bir Erdoğan-Putin zirvesiyle çözülebilir. Ankara da sorunu bir liderler zirvesi ile çözmek istiyordu ama dünkü saldırı sonrası Ankara, masaya çok güçlü oturamayacak" dedi.

Strateji uzmanı Gürcan İdlib'de dün yaşanan ve 33 askerin şehit olduğu saldırının detaylarını ve saldırı sonrası olası senaryoları Şirin Payzın'a yorumladı.

İdlib saldırısının anlaşılması için son 3 ayda Ankara-Moskova arasında yaşanan fikir ayrılıklarını anlamak ve Soçi anlaşmasının içeriğine bakmak gerektiğini belirten Gürcan, "Soçi Anlaşmasının 2. ve 10. maddeleri bu olayın anlaşılması için önemli. 2. madde 'Taraflar, İdlib bölgesinde çatışmasızlığın devamı için üzerine düşeni yaparlar' diyor. Ankara, Moskova'nın bu maddenin gereklerini yerine getirmediğini, Moskova ise İdlib'de yapılan operasyonların terörle mücadele olduğunu söylüyor" dedi.

Soçi mutabakatı maddelerinin sahadaki pratikleri üzerinden fikir ayrılığı yaşandığını dile getiren Gürcan, "Bu diplomatik ayrışmanın üzerine şubat ayı başında Esad güçlerinin İdlib'e operasyonun ardından Ankara'nın da tek taraflı bir kararla askeri yığınak yapması, Moskova'ya 'iş kötüye gidiyor artık masayı kur' mesajıydı ancak dünkü saldırı bu mesajın alınmadığını gösteriyor" diye konuştu.

İdlib'de yaşanan saldırının ardından şehitlerin ve yaralıların karayolu ile tahliye edilmesine dikkat çeken Gürcan, "Moskova'nın hava sahasını açamaması ve helikopterlerin girmesine izin vermemesi de önemli. Bunu da bir kenara yazmak gerekiyor. Moskova dünden bu yana yaptığı açıklamalarda kabaca diplomatik bir dille, 'Ben İdlib'in güneyinde senin de imzaladığın Soçi anlaşmasının gereği olarak terörle mücadele eden Suriye güçlerini destekliyordum. Esad güçleri buna binaen orayı vurdu, senin askerlerin orada ne yapıyordu'? demek istiyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'de hava sahası kontrolünün Ruslarda olduğunu hatırlatan Gürcan, "Yani günün sonunda güçlerimizi Esad da vursa başkası da vursa bunun komuta kontrolü Ruslardadır" dedi.