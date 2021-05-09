Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Rezalet, bir devletin derini, sığı olmaz be kardeşim devlet devlettir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener , suç örgütü lideri Sedat Peker 'in iddialarıyla ilgili "Çok vahim, rezalet" yorumunu yaptı. Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar 'la ilgili sözleri hakkında da konuşan Akşener, "İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz be kardeşim devlet devlettir" tepkisini gösterdi.

Karar TV'de canlı yayına katılan İyi Parti lideri Akşener, Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'la ilgili iddiaları hakkında çok sert konuştu.

Peker'in iddialarını değerlendiren lider olan Akşener, "Yalnız çok vahim. Rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz. Bir devlet, devlettir; kanundur, hukuktur, demokrasidir, kurumdur ve kurallardır" tepkisini gösterdi.

"Herkes gibi ben de izledim"

Akşener'in ifadelerinin tamamı şöyle:

"Çok vahim. Herkes gibi ben de izledim. İkisini de izledim ama hayır bu rezalet. Bu iç içe geçmişlik. Hele o kokain meselesi. Yani birbirlerine insanların kavgalarının arka planını anlıyorsunuz, korkunç. Bir devletin derini, sığı olmaz be kardeşim. Bir devlet devlettir; kanundur, hukuktur, demokrasidir, kurumdur ve kurallardır."

"Sen siyasetçisin böyle bir şey yok"

"Mesela Sayın Soylu'nun, o gargaraya geldi gitti. CHP'li milletvekillerine parmağını sallayarak dediği bir şey var. Mesleğim gereği, -mesleği sigortacılıktır arkadaşın-, mesleğim gereği -bakanlık meslek olmuş- ben hepinizle ilgili, milletvekillerinin yakınları dahil, bilgilere sahibim onları konuşmuyorum' dedi. Haydaa. Ben staj mtaj, 8 ay bir Bakanlık yaptım alengirli bir dönemde. Benim hiç kimse hakkında böyle özel bir bilgim yok ha. Olamaz. Hayır yani birileri birini takip etse bile siyasetçi bunu bilmez. Sen siyasetçisin, böyle bir şey yok. O zaman bu sözü söyleyene baktığınız zaman, bir savcının şu ana kadar harekete geçmemiş olduğuna da baktığınız zaman iş kötü."