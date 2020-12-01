Mehmet Tezkan 'Kısıtlamaları' değerlendirdi: İktidar çok geç kaldı; Avrupa gibi 1 Kasım'da önlem alsaydı...

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda dün getirilen 'Koronavirüs kısıtlamaları'nı değerlendirdi.

"İktidar önlem almak için çok geç kaldı" diyen Tezkan, "Pandemi kontrolden çıkınca yasaklar geldi. Böyle olacağı belliydi, Avrupa 1 Kasım'da karantinaya girdi. Biz de 1 Kasım'da bu önlemleri alsaydık bugünkü tehlikeli tabloyla karşılaşmayacaktık" yorumunu yaptı.

Tezkan bu sözlerini "Salgına siyaset karıştırdılar" şeklinde açıkladı.

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