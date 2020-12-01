İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi; işte ayrıntılar ve istisnalar

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu iki genelge gönderdi. Genelgelere göre, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bakanlık, dünkü kabine toplantısında kararlaştırılan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

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İlk kısıtlama bu akşam başlıyor

Yalnızca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletilirken, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün (1 Aralık 2020) 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Fırınlara ve marketlere gidilebilecek

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılacak).

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Salgının ilk dalgasında uygulanan kısıtlamaların aksine fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak için açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu ulaşım yasağı

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Öte yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

Kamu kurumlarında mesai saati düzenlemesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma başlama ve bitiş saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre çarşamba (2 Aralık 2020) gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00-­16.00 saatleri arası olacak şekilde belirlendi.

Şans oyunları bayileri 'içeri müşteri kabul etmeden' işlem yapabilecek

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına kara verilirken; ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeden sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabileceği belirtildi.

Şehirlerarası seyahat düzenlemesi

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahatine izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Evlerde yılbaşı kutlaması, taziye, mevlid yasaklandı

Ayrıca evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi de kararlaştırıldı.

AVM ve semt pazarları için de aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirleneceği aktarılırken, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi kararlaştırıldı.

İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın gerek görmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısını da belirleyebileceği belirtildi.

Cenaze namazları ve nikah törenleri için de kişi sayısında kısıtlamaya gidilirken, aile yakınları dahil 30 kişiden fazla insanın bulunması yasaklandı.

Anaokullarının faaliyetlerine ara verildi

Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındığı bildirilirken, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetleneceği vurgulandı.

Kararların, yeni bir karar alınıncaya kadar geçerli olacağı belirtildi.

İşte sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna olanlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle izinli olanlar şöyle listelendi: