Mehmet Tezkan: Birilerine peşkeş çektiniz de bari halkı aptal yerine koyup alay etmeyin!

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda işletmeci şirkete 1 milyon 233 bin yolcu garantisi ile yaptırılan ancak 82 bin yolcunun girdiği Kütahya Zafer Havalimanı'nı konusuna yorumladı.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da konu ile ilgili açıklamasını hatırlatan Tezkan, "Birilerine peşkeş çektiniz de bari halkı aptal yerine koyup alay etmeyin!" ifadeleriyle paylaştığı yorumunda "İnsanları aptal yerine koymayın ya! Ayıptır ayıp!" dedi.